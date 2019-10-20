Буяльский отметил юбилей в матче Динамо против Александрии

Матч 11 тура УПЛ между Динамо и Александрией стал особенным для хавбека киевского клуба Виталия Буяльского.

Отчетная игра стала для полузащитника столичного гранда 200-й в профессиональной карьере, информирует Sport.ua.

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Буяльский провел за Динамо 173 поединка, также в его активе 20 матчей за ужгородской Говерлу и семь – за сборную Украины. В них он смог отличиться 38 голами и 22 ассистами.

Напомним, Буяльский дебютировал за Динамо в матче Кубка Украины против Кремня – 21 сентября 2011 года.

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