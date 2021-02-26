"Было трудно, потому что здесь поле немного другое. В этом плане было очень сложно. Вчера мы провели только одну тренировку и еще не привыкли к этому полю. Но знали, что будем иметь момент впереди и его нужно будет использовать. На теориях тренер об этом говорил – момент у нас будет, главное – сыграть в обороне на ноль.

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В первом тайме мы больше думали не об атаке, а об обороне, чтобы не пропустить гол. А во второй половине начали играть вперед, более раскованно. Как я уже сказал, мы понимали, что момент у нас будет – и его нужно правильно реализовать. И мы его реализовали. Где-то внутри каждый нервничал при ничейном счете, но это на команде не сказывалось.

Мой гол? Родригес отдал мяч за спину защитникам, а центральный защитник думал, что я буду бежать на дальнюю штангу, но я побежал на ближнюю. Получилось опередить его и забить коленом", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо со ссылкой на "Футбол 2".

Заметим, Динамо уже сегодня узнает соперников на стадии 1/8 финала ЛЕ. Киевляне, к слову, могут сыграть даже с Шахтером.

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