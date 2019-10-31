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Буяльский оценил тяжесть своей травмы

08:30 48 Читати українською
Буяльский оценил тяжесть своей травмы
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о своем самочувствии после поединка 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Пока неизвестно, когда вернусь на поле. Это нужно спросить у наших врачей. Занимаюсь в зале – все нормально, выхожу на тренировки – болит. Работаю индивидуально, с тренером. Хочу выйти на поле как можно скорее.

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На матче с Шахтером сидел сверху и понимал, что не могу помочь. Ребята молодцы, очень рад за них. Хорошая игра с Шахтером", – цитирует Буяльского FootballHub.

Напомним, из-за повреждения 26-летний хавбек пропустил последние три матча киевлян.

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