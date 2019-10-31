Буяльский оценил тяжесть своей травмы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о своем самочувствии после поединка 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

"Пока неизвестно, когда вернусь на поле. Это нужно спросить у наших врачей. Занимаюсь в зале – все нормально, выхожу на тренировки – болит. Работаю индивидуально, с тренером. Хочу выйти на поле как можно скорее.

Динамо – Шахтер: Попов разбил лицо Исмаили – жуткое видео инцидента

На матче с Шахтером сидел сверху и понимал, что не могу помочь. Ребята молодцы, очень рад за них. Хорошая игра с Шахтером", – цитирует Буяльского FootballHub.

Напомним, из-за повреждения 26-летний хавбек пропустил последние три матча киевлян.

Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений