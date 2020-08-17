toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Буяльский оценил первые тактические изменения Луческу

06:30 - Читати українською
Буяльский оценил первые тактические изменения Луческу
Виталий Буяльский / Фото из открытых источников

Хавбек киевского Динамо Виталий Буяльский откровенно прокомментировал действия главного тренера.

"Первые впечатления, в принципе, положительные. Когда приходит новый тренер, у него свое видение, свои требования. Поэтому интересно пока, привыкаем к его требованиям.

Динамо хочет приобрести игрока сборной Греции – в его трансфере заинтересован Луческу

Много работаем с мячом. Интенсивно играем, меньше беговой работы, тактики. Это то, что в глаза бросилось. На данный момент он много общается, потому что, наверное, еще не всех футболистов знает. К каждому присматривается, спрашивает, как дела. Не только футбольные, а и бытовые вопросы.

Каждому футболисту индивидуально говорит, какие требования на его позиции, чтобы добиться положительного результата. Играли две игры на фоне усталости. Плюс ротация состава, у нас много молодых футболистов, и травмированные есть. Поэтому еще нет такого баланса в игре", – сказал Буяльский в комментарии Профутболу.

Отметим, в прошлом сезоне УПЛ Виталий провел 27 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Лион выбил Манчестер Сити с Лиги чемпионов: фиаско Гвардиолы и звёзд "горожан", потолок "ткачей" и проблемы для Зинченко
16 августа
16031
Теги
Мирча Мирча Луческу Виталий Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
8
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?