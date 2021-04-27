Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о состоянии Виталия Буяльского и раскрыл детали своего разговора с Карлосом Де Пеной во время празднования.

"Что сказал Де Пена во время празднования? Он поздравил меня и попросил отпустить его с женой на два дня. Разрешил ли я? Конечно. Он вернется сейчас домой? Нет. Впереди еще три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть.

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Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но сказал, что предпочитает играть и подождет до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, он пропустит до трех месяцев. Это то, что я хотел изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. Они понимают, что их место могут занять в любой момент.

В прошлом году в них не верили. Все утверждали, что Шахтер очень хорош, и наши футболисты пришли к выводу, что не могут подняться выше второго места. Я преобразил их. Вернул им уверенность и убедил их работать больше, всегда больше", – отметил Луческу в комментарии gsp.ro.

К слову, Буяльский провел 32 матча в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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