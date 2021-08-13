Хавбек киевлян не в восторге от последних нововведений в европейском футболе. По мнению Виталия Буяльского, это уменьшает шансы команд-середняков на успех в противостоянии с грандами.

Напомним, УЕФА отменил правило выездного гола, которое действовало более 50 лет. Уже в текущей квалификации еврокубков количество голов на выезде не имеет значения при одинаковом счете по сумме двух матчей.

Хавбек Динамо Виталий Буяльский признался, что не является сторонником такого ноу-хау.

"Как отношусь к отмене УЕФА правила выездного гола? Конечно же, негативно. Ведь команды, которые по своему уровню немного слабее, будут испытывать большие трудности в двухматчевом соперничестве в борьбе с такими грандами, как Барселона, ПСЖ. Это не очень справедливо", – цитирует Буяльского Fanday.

К слову, Динамо стартует в Лиге чемпионов сразу с группового этапа благодаря победе в УПЛ 2020/21. Своих соперников киевляне узнают 26 августа – именно тогда состоится жеребьевка группового турнира.

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