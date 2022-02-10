"Какая игра запомнилась больше всего на сборах? Наверное, на втором сборе это игра против Лудогорца. Эта команда обучена, хорошо играет с мячом. Интересно было встретиться с ними. К тому же матч прошел вечером и погода была хорошей – без сильного солнца и ветра. Пока что это был самый интересный соперник.

Шедевр Гармаша в видеообзоре матча Динамо – Широки Бриег – 4:1

Легкой ли была победа над болгарами? Это только визуально так кажется. Мы выполнили на поле то, что требовал от нас тренер, так что удалось победить. Похожи ли спарринг-партнеры на команды из УПЛ? Нет, соперники на сборах играют совсем по-другому. В чемпионате команды против нас обычно действуют от обороны, а на сборах соперники атакуют и обороняются. Потому противостоять им интереснее.

Вариаций было очень много, особенно на первом сборе. Играли и молодые игроки, и более опытные. В официальных матчах все может произойти, кто-нибудь из основы может пропускать игру. Поэтому каждый футболист команды должен понимать, как действовать в той или иной позиции с тем или иным партнером.

Конечно, чувствуется, что на сборах команды играют против нас с двойной самоотдачей, хотят проверить свои силы, проявить себя перед главным тренером. А нам, можно сказать, немного тяжелее, ведь у нас серьезные нагрузки – по две тренировки в день, регулярные игры. Поэтому нужно играть не с эмоциями, а с холодной головой", – рассказал Буяльский в комментарии офіційному сайту Динамо.

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