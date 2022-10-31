"Наши соперники по чемпионату Украины готовятся к матчам в недельном цикле, и у них больше времени на эту подготовку, чтобы детально разобрать нашу игру. А мы только и делаем, что переезжаем с места на место. Полноценного восстановления после матчей и подготовки к следующим играм сейчас почти нет. Можно сказать, что мы играем на фундаменте, который заложили в процессе межсезонной подготовки.

Динамо – Кривбасс – 3:1 – видео голов и обзор матча

Прекрасно знали, как играют команды Вернидуба: они всегда сражаются с первой минуты и до последней. Так было и сегодня. Кривбасс в начале матча хорошо нас прессинговал. Минут на 10-15 мы в какой-то степени потерялись на футбольном поле. Но потом игра у нас пошла, забили два мяча. Появилась уверенность в собственных действиях, и это позволило нам одержать победу", – отметил Буяльский пресс-службе Кривбасса.

Напомним, Динамо уверенно победило криворожцев (3:1), а Буяльский оформил дубль. Киевляне набрали 13 очков и поднялись на седьмое место.

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