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Буяльский: На своем поле Динамо сыграет еще лучше

26 октября 01:30 90 Читати українською
Буяльский: На своем поле Динамо сыграет еще лучше
Виталий Буяльский / фото: Футбол 24

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу над Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы знали, что они делают много передач с флангов. Были готовы к этому. Это силовая команда. У них темнокожие нападающие хорошо цепляется за мяч и борются.

Ренн – Динамо – видео голов

Главное не количество моментов, а их качество. Может быть один-два момента и команда забивает, а может быть десять, а голов нет. Главное реализация.

Момент с моим голом? По-другому было никак, потому что защитник падал в подкате, а вратарь стоял до последнего. Думал бить между ног, но потом решил перебрасывать.

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В первом тайме желтые были у Гармаша и Шепелева, и они могли получить красную. Потому что, когда мы теряли мяч, нужно было его отобрать или фолить. Но отобрать не всегда получается. Поэтому любой фол – это желтая. Ничего страшного. Думаю, на своем поле будем играть еще лучше", – цитирует Буяльского Динамомания.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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