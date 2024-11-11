Полузащитник киевлян Виталий Буяльский признался, что испытывает определенный дискомфорт, который мешает ему играть на полную.

"С какими эмоциями отправляюсь в расположение национальной команды? Насчет сборной еще ничего не могу сказать наверняка, ведь у меня есть небольшое повреждение", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

"Довбик не тянет на роль лидера": Шацких оценил шансы сборной Украины выйти в группу А Лиги наций

Напомним, капитан Динамо был довызван в сборную Украины вместо Виктора Цыганкова, который не успел восстановиться после травмы. Накануне 31-летний хавбек провел весь поединок против Полесья (2:1) в УПЛ.

К слову, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании. Сейчас команда Реброва с 4 очками занимает последнюю строчку квартета.

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян