"С Буяльским у меня был серьезный разговор. Я ему обещал, что если будет хорошее предложение, я отпущу его бесплатно. Он имел такие предложения, но он необходим команде. Имеет большой опыт. Молодежь должна учиться у него с того, что он делает на футбольном поле. Мы имеем талантливую молодежь, но если ее много, то не будет результата. Предложения по Буяльскому? Было предложение из МЛС в январе.

Динамо официально подписало новый контракт с Буяльским

Почему трансфер не состоялся? Мы договорились с Буяльским. У нас был абсолютно откровенный разговор. Пришли к тому, что он нужен Динамо. Виталий такой парень, который сначала имеет интересы клуба, а потом уже свои амбиции. Мы сделали много для него, а он много сделал для Динамо. Поэтому очень рад, что мы подписали с ним новый контракт", – поделился Суркис в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Буяльский дебютировал за основную команду Динамо в 2011 году. С того времени Виталий сыграл за киевлян в 352 матчах, в которых забил 79 мячей и отдал 62 результативные передачи. За это время хавбек трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок и четыре – Суперкубка Украины.

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