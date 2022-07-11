"Виталий Буяльский был в серьезном переговорном процессе с Интер Майами Фила Невилла. Там была конкретика и конкретное предложение.

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Но они хотели подписать Буяльского бесплатно. Игорь Суркис наложил на этот трансфер бан", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Отметим, что Виталий является воспитанником киевского клуба и выступает за первую команду бело-синих с 2014 года. В сезоне, досрочно завершившемся из-за нападения россиян на Украину, Буяльский провел 22 матча за Динамо, у которых отличился 9 голами и 2 ассистами.

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