Буяльский: Конец матча у нас не вышел

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу над Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

"Впечатления от игры хорошие, но во втором тайме где-то минуты с 65-й потеряли контроль, пропала уверенность. Где-то начали уже бить мяч вперед. Но иногда и так можно сыграть. Да и поле не позволяло быстро переходить из обороны в атаку через пасс. Поэтому конец матча, можно сказать, не получился.

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Сложно перестроиться в плане климата и полей. Когда мы были в Испании, там были просто идеальные поля. Не нужно было думать, как принимать мяч и затем отдать. Здесь же, наоборот, сначала думаешь, как его принять, а потом отдать пас.

Нужно привыкать, ведь еще где-то около месяца будем на таких полях играть, пока не придет тепло. Пока с греческими командами для Динамо все складывается удачно. Посмотрим, как будет дальше", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

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