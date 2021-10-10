Динамо рискует столкнуться с кадровыми проблемами даже после перерыва на матчи сборных.

Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виталий Буяльский пока не готовятся к матчу 11-го тура УПЛ против Львова, утверждает Meta-ratings.

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Оба игрока киевлян продолжают реабилитацию после повреждений, из-за которых не поехали в лагерь сборной Украины. Буяльского беспокоит боль в спине, поэтому врачи советуют ему дополнительный отдых. У Миколенко рецидив травмы мышцы, которая сказывалась еще в матче ЛЧ против Баварии.

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Добавим, что поединок против Львова состоится 16 октября, а уже 20-го подопечные Луческу поедут в гости к Барселоне в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что на данный момент каталонцы последние в квартете Е, а киевляне – предпоследние.

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