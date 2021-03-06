Один из лидеров нынешнего Динамо Виталий Буяльский очертил приоритеты киевлян во всех турнирах.

"Безусловно, когда ты играешь за Динамо Киев (основную команду, дубль, U-19 или академию) неважно, с каким соперником и в каком турнире, всегда хочется быть победителем.

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Для Динамо не существует второго места. Мы будем везде пытаться бороться за самые высокие места. Не хочу загадывать, но я уверен, что вся команда будет стараться продемонстрировать максимальный результат.

Приоритетов по турнирам не будет? Нет. У нас достаточно хороших футболистов, которые в случае чего смогут заменить уставших или травмированных. Думаю, у нас нет незаменимых игроков. А на скамейке запасных всегда есть сильные исполнители, которые готовы выйти и усилить игру", – цитирует Буяльского официальный сайт "бело-синих".

К слову, в текущем сезоне 28-летний хавбек провел за Динамо 22 встречи, отличился 5 мячами и 7 ассистами.

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