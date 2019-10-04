Буяльский Динамо полностью контролировало игру с Лугано

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал ничью с Лугано в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Не на все 100% довольны. Было очевидно, что мы полностью контролировали игру во 2-м тайме. Сложно было взломать оборону, когда у команды 10 человек просто выбивают вперед.

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Даже сложно на контратаке поймать, потому что все – в обороне. Пытались контролировать, были моменты – не забили. Будем решать задачи в следующих матчах.

Знали, что будем их накрывать, они будут в одно касание выбивать. Так получалось, что они выбивали и хорошие моменты у них были. После первого тайма главный тренер внес коррективы. Во втором у соперника фактически не было таких моментов", – сказал Буяльский в эфире телеканала Футбол 1.

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