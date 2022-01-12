"Именно в том месте, где мы будем готовиться на этот раз, я никогда не был, как, наверное, и другие ребята. Что касается тренировочной работы, ожидаю, что она будет примерно такой же, как и прошлой зимой. Также наверняка будет много спаррингов: 4 за 10 дней – это очень неплохо. Плюс соперники очень интересны.

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С такими командами приятно играть и посмотреть, на что способен. Впрочем, по первым сборам рано судить о форме или уровне подготовки, поскольку все долго отдыхали. Оптимальную форму мы наберем наверняка уже ближе к концу февраля. Только тогда можно будет говорить о каком-то уровне.

Борьба за чемпионство в наших руках? Конечно. Думаю, все в наших руках. Впереди многие матчи нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник – если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо", – рассказал Буяльский в комментарии официальном сайте Динамо.

Ранее сообщалось, что "бело-синие" проведут 4 спарринга во время сборов в Испании. Среди соперников – БАТЭ, Динамо Тбилиси, Кайрат и Шахтер Караганды.

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