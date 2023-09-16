Буяльский – о возможности стать новым капитаном Динамо: "Не знаю, как проводить предвыборную кампанию"
Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский высказался относительно нового лидера киевлян после ухода Сергея Сидорчука.
"Избрали ли уже в команде нового капитана? Нет, еще не было выборов. Я думаю, будут перед игрой.
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Такие разговоры были в команде, но, понятно будет перед самой игрой. Есть ли предвыборная программа? Нет. Пока не ознакомился с тем, как проводить предвыборную кампанию", – сказал Буяльский в комментарии Динамоманії.
Напомним, 30-летний хавбек – воспитанник Динамо. Всю свою карьеру провел в киевском клубе (лишь в сезоне 2013/14 отправлялся в аренду в Говерлу).
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