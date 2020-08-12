Буяльский – о поражении Динамо: Еще не все требования Луческу выполняем в совершенстве

"Моментами игра удавалась нам неплохо, но, безусловно, чувствуется, что мы еще мало времени готовимся. Это был только наш второй контрольный поединок, мы работаем с новым главным тренером, но пока не все его требования выполняем совершенстве. Словом, пока что не все получается.

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В физическом плане все нормально. У нас интенсивные, тяжелые тренировки, мы все делаем с мячом, так и в матчах сил вполне хватает. Думаю, если не на 100%, то на 90% мы готовы точно.

Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому и сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его.

Он говорит во время тренировок, зовет к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочее. То есть, могу сказать, что относится внимательно. К себе лично он не вызвал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает", – цитирует Виталия официальный сайт киевлян.

В прошлом сезоне УПЛ Буяльский провел 27 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.

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