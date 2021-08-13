Буяльский – о новом тренере сборной Украины: Для меня это не имеет особого значения
Лидер Динамо Виталий Буяльский не слишком озабочен отсутствием нового наставника у сборной Украины.
Как известно, 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе со своего поста в связи с завершением контракта. Фаворитом на этот пост называли Сергея Реброва, однако у него возникли трудности с Аль-Айном, который не согласился на досрочное расторжение соглашения.
Ребров закрыл вопрос со сборной Украины, – источник
"Для меня особо не имеет значения, кто станет новым тренером. Каждый тренер, который приходит в сборную, по-своему видит игру команды, ее тактику. Кто-то из футболистов может ему нравится своей игрой, а кто – нет. Для меня по части тренера особой разницы нет, главное – показывать хороший футбол в играх за клуб. Тогда и придет вызов в сборную", – цитирует Буяльского Fanday.
Напомним, полузащитник Динамо попал в расширенную заявку на Евро-2020, но пропустил турнир из-за травмы.
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