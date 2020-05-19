Бухарест подтвердил готовность провести Евро-2020 – там планировала базироваться сборная Украины

Пандемия коронавируса не изменила планов румынской столицы принять поединки чемпионата Европы-2020. Форум перенесен на следующий год.

Бухарест готов принять матчи Евро-2020. Об этом сообщает Eurosport.

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Столица Румынии подтвердила свое намерение быть одним из хозяев чемпионата Европы, несмотря на его перенос на 2021-й. Бухарест был одним из 12-ти европейских городов, которые должны были принять поединки форума в этом году. Однако, после переноса Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса несколько городов намерены отказаться от проведения чемпионата. В частности, в зоне риска находятся Рим и Лондон, где должны были состояться матч-открытие и финал турнира.

К слову, сборная Украины избрала Бухарест местом базирования на период Евро-2020. Там подопечные Андрея Шевченко должны были сыграть матчи чемпионата против сборной Австрии и пока неопределенного соперника.

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