"К алкоголю абсолютно адекватное отношение, как и у всех: есть, по праздникам или на выходных можно себе позволить бокал вина или несколько банок пива, после матча расслабиться и снять напряжение. Понятное дело, что мы профессионалы и нельзя напиваться.

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Но редко встретишь непьющих футболистов, спортсменов, потому что это стресс, напряжение, это все нужно снимать. Каким образом еще снимаю? Провожу время дома с семьей, будущей женой, относительно недавно купили собаку – это все помогает отвлечься и расслабиться.

"Бухал" ли Глеб когда-то сильно или нет? Друзья говорят, что редко меня видели в таких кондициях, возможно, мне нужно много выпить, чтобы оправдать свою фамилию. Чтобы так сильно напился, не помню, когда такое было", – поделился Бухал в интервью Брутальному футболу.

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