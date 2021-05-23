"Мы слышали, что ты ищешь новый вызов и готов выслушать "бешеное" предложение. Как насчет того, чтобы перебраться в Лиссабон и помочь нашему клубу вернуться на то место, которое он заслуживает?

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Наша дружба начинается не сегодня. Вы знакомы с нами с 2004 года, когда с итальянской командой вы ежедневно тренировались на Estádio do Restelo, нашем доме и самой красивой из спортивных площадок.

В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусств, архитектуры и технологий, а также семейный билет на посещение музея автобусов, крепости Белен и монастыря Жеронимуш.

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Контракт также будет включать шесть паштел-де-ната в неделю – известных местных пирожных, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без вреда для своей диеты.

Мы будем рады встретиться с вами лично в Турине, но если вы хотите посетить нас в Белене прямо сейчас, мы будем рады приветствовать вас", – говорится в сообщении. С полным текстом остроумного заявления можно ознакомиться на официальном сайте клуба.

Напомним, летом 43-летний Джанлуиджи летом покинет Юве, но не собирается завершать карьеру. Претендентами на него называют Аталанту, Рому, Монцу и даже Барселону.

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