Буффон заключил 2-летнее соглашение с ПСЖ, – журналист

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон уже подписал контракт с французским Пари Сен-Жермен, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

"Джанлуиджи Буффон стал игроком Пари Сен-Жермен. Это подтверждено. Его контракт рассчитан на два года", – написал итальянский репортер.

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Ранее сообщалось, что Буффон станет игроком ПСЖ 9 июля, а соглашение 40-летний вратарь подписал по схеме 1+1. Задержка с объявлением о подписании ветерана была обусловлена желанием боссов парижан избежать проблем из-за финансового fair-play. На Парк де Пренс экс-кипер сборной Италии будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

Джанлуиджи Буффон является воспитанником Пармы. В течение последних 17-ти лет он защищал цвета туринского Ювентуса.