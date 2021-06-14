"Возможность завершить карьеру рассматривалась, однако теперь я убежден, что продолжу. На столе у меня много разных предложений.

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Есть команды, которые попадают в Лигу чемпионов и предлагают мне ведущую роль. Другие стремятся выиграть ее, но хотят, чтобы я был только вторым. Такую роль я выполнял только для Юве. Также есть шанс вернуться к своим истокам, что предоставит мне мотивацию, необходимую для достижения успеха. Вскоре я все скажу, через 3-4 дня будет официальное решение", – заявил Буффон в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ряд инсайдеров сообщили, что 43-летний голкипер уже подписал контракт с Пармой на два сезона. Именно здесь Буффон начинал карьеру 27 лет назад. По итогам сезона "крестоносцы" вылетели в Серию В.

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