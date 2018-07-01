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Буффон вскоре пройдет медосмотр в ПСЖ

17:25 3 Читати українською
Буффон вскоре пройдет медосмотр в ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / Фото: соцсети

На следующей неделе легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон может стать игроком ПСЖ.

Как известно, контракт Буффона с Ювентусом закончился 30 июня, футболист попрощался со своим клубом.

Джанлуиджи Буффон – феномен, который открыл экс-наставник Шахтера и едва не добил Шевченко, или Лучше потерять миллионы, чем уволить 100 человек

Уже на следующей неделе голкипер прибудет в Париж, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с ПСЖ, информирует издание Football Italia.

Также сообщается, что соглашение будет рассчитано на 2 года, а зарплата Буффона составит 8 млн евро а год.

В сезоне 2017/18 Джанлуиджи Буффон провел 21 матч в Серии А. В 12-ти из них ветеран не пропускал.

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