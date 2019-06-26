Буффон вернется в Ювентус и станет вторым вратарем, – Ди Марцио

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский Ювентус.

Уже бывший вратарь ПСЖ ведет переговоры с Ювентусом. Он согласился на роль дублера Войцеха Щенсны, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Инсайдер Sky Sport Italia Фабрицио Романо подтвердил информацию и добавил, что 41-летний голкипер подпишет контракт на один сезон, после чего получит должность в менеджменте клуба.

Напомним, Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 на правах свободного агента. До этого он в течение 17 лет выступал за Ювентус.

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В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По окончании сезона Буффон покинул ПСЖ.