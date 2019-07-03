Буффон в четверг пройдет медосмотр в Ювентусе

Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский Ювентус.

Ветеран завтра пройдет медосмотр перед подписанием контракт со "Старой синьорой". Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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Обследование – последняя преграда на пути возвращения Буффона в Турин. Стороны уже договорились об условиях контракта 41-летнего вратаря. Буффон проведет один сезон в составе Юве и перейдет на административную работу. Зарплата опытнейшего голкипера составит 1,5 млн евро за сезон.

Джанлуиджи Буффон уже защищал цвета Ювентуса в 2001-2018 гг. Прошлый сезон он провел во французском ПСЖ (25 матчей во всех турнирах) и завоевал чемпионский титул в Лиге 1.

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