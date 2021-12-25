Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон в свои 43 года готов к любым вызовам.

Ветеран "крестоносцев" станет финальным боссом в игре "камень-ножницы-бумага", которую клуб проведет на тренировочной базе.

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Болельщики Пармы смогут прийти и поочередно сразиться с 6 игроками. Буффон уже показал свой заоблачный класс в этом компоненте, поэтому будет самым сложным соперником. Фанаты также могут делать ставки на участников, а все вырученные средства отдадут на благотворительность.

Напомним, Буффон вернулся в Парму прошлым летом, хотя команда упала в Серию В.

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