Буффон станет финальным боссом в детской игре – Парма подготовила прекрасную акцию для фанатов
20:14 - Читати українською
Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон в свои 43 года готов к любым вызовам.
Ветеран "крестоносцев" станет финальным боссом в игре "камень-ножницы-бумага", которую клуб проведет на тренировочной базе.
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Болельщики Пармы смогут прийти и поочередно сразиться с 6 игроками. Буффон уже показал свой заоблачный класс в этом компоненте, поэтому будет самым сложным соперником. Фанаты также могут делать ставки на участников, а все вырученные средства отдадут на благотворительность.
Напомним, Буффон вернулся в Парму прошлым летом, хотя команда упала в Серию В.
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