Буффон в матче с Каном дебютирует за ПСЖ в Лиге 1

Легендарный итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон вскоре дебютирует за свою новую команду в чемпионате Франции.

40-летний вратарь выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч первого тура Лиги 1 против Кана, сообщает Twitter парижан. Матч начнется в 22 часа по киевскому времени.

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Напомним, 40-летний Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме "1+1". Перед тем он выступал за Ювентус 17 лет: 11 титулов чемпиона Италии и 3 финала Лиги чемпионов.