Буффон в матче с Каном дебютирует за ПСЖ в Лиге 1

Англия — 21:30 283
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Арсенал – Манчестер Сити: первый провал Эмери, Озил вновь "играет, как дерьмо", роскошный чемпион и Стерлинг
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Ливерпуль – Вест Хэм: "приличный Ярмоленко", поступок Салаха, судейский прокол и заявка на чемпионствоАнглия — 19:34 1172
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Арсенал – Манчестер Сити: стартовые составы команд – Зинченко вне заявкиАнглия — 17:13 152
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Ливерпуль – Вест Хэм: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, выйдя на заменуАнглия — 17:00 323
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Погба снова намекнул на желание уйти из Манчестер ЮнайтедАнглия — 16:40 258
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