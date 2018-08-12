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Буффон в матче с Каном дебютирует за ПСЖ в Лиге 1

21:24 9 Читати українською
Буффон в матче с Каном дебютирует за ПСЖ в Лиге 1
Джанлуиджи Буффон / ПСЖ

Легендарный итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон вскоре дебютирует за свою новую команду в чемпионате Франции.

40-летний вратарь выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч первого тура Лиги 1 против Кана, сообщает Twitter парижан. Матч начнется в 22 часа по киевскому времени.

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Напомним, 40-летний Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме "1+1". Перед тем он выступал за Ювентус 17 лет: 11 титулов чемпиона Италии и 3 финала Лиги чемпионов.

Франция1 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Кан: Воскресенье 12 августа 2018

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