Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон учит своих товарищей по команде не только на футбольном поле.

43-летний ветеран показал фантастическую интуицию, играя в культовую забаву "камень, ножницы, бумага".

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Молодые игроки по очереди подходили к Буффону и пытались переиграть легенду. Впрочем, Джиджи добыл 6 побед подряд. Когда "пал" последний оппонент, раздевалка Пармы просто взорвалась эмоциями, а вратарь триумфально прыгнул к потолку.

Добавим, что в текущем сезоне Буффон провел 6 матчей и пропустил 7 голов. Дела Пармы идут не слишком хорошо – команда занимает 13-ю строчку Серии В, отставая от зоны прямого повышения на 6 очков.

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