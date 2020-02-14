Буффон рассказал, как Роналду повлиял на его решение вернуться в Ювентус

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду.

"Я считаю, что еще могу выступать на высоком уровне, поэтому продолжаю играть. Возвращение в такой клуб, как Ювентус, дает еще больше мотивации, потому что это такие условия, которые делают более ответственным и решительным.

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Что касается Роналду, то он невероятный. Честно признаюсь, одной из причин моего возвращения в Ювентус была возможность играть и тренироваться с Криштиану", – сказал Буффон в комментарии Rai Sport.

Добавим, что в нынешнем сезоне 35-летний Криштиану Роналду принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых забил 20 голов и стал автором двух результативных передач. В активе 42-летнего Буффона 7 матчей в текущем розыгрыше Серии А.

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