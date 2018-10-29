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Буффон: ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов, хочу почувствовать, что это такое

23 октября 17:04 129 Читати українською
Буффон: ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов, хочу почувствовать, что это такое
Джанлуиджи Буффон / Фото: соцсети

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о различии между Лигой 1 и Серией А, а также поделился планами на Лигу чемпионов.

"В Лиге 1 больше борьбы, но присутствуют и технические элементы. В Италии чаще уделяют внимание технике и тактике.

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Надеюсь выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Хочу почувствовать, что это такое. Я дважды играл в финале этого турнира с Ювентусом, но оба раза мы проиграли более сильным командам. Но, как мы говорим в Италии, надежда умирает последней", – цитирует Буффона Football Italia.

40-летний Буффон перешел в ПСЖ прошлым летом в статусе свободного агента и подписал с парижским клубом контракт до 2019 года с возможностью продления еще на год. В этом сезоне голкипер провел 6 матчей и пропустил 3 гола.

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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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