Буффон прокомментировал переход в ПСЖ

Новичок Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от своего перехода в ряды французского гранда.

"Я присоединился к ПСЖ с большим чувством радости. Впервые в карьере я покинул родную страну, на что меня мог вдохновить только такой амбициозный проект. Хочу поблагодарить клуб и его президента за оказанное доверие.

Буффон официально стал игроком ПСЖ

Я следил за прогрессом ПСЖ в последние годы и знаю, о чем мечтают клуб и его болельщики. Я собираюсь принести в команду всю свою энергию, свой опыт и голод к победам, чтобы помочь ей достичь всех высоких результатов в будущем", – рассказал Буффон в интервью официальному сайту Пари Сен-Жермен.

Отметим, что итальянский ветеран подписал с парижанами контракт по схеме 1+1. По неофициальной информации, во Франции Джанлуиджи Буффон будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.