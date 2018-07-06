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Буффон прокомментировал переход в ПСЖ

21:24 96 Читати українською
Буффон прокомментировал переход в ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Новичок Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от своего перехода в ряды французского гранда.

"Я присоединился к ПСЖ с большим чувством радости. Впервые в карьере я покинул родную страну, на что меня мог вдохновить только такой амбициозный проект. Хочу поблагодарить клуб и его президента за оказанное доверие.

Буффон официально стал игроком ПСЖ

Я следил за прогрессом ПСЖ в последние годы и знаю, о чем мечтают клуб и его болельщики. Я собираюсь принести в команду всю свою энергию, свой опыт и голод к победам, чтобы помочь ей достичь всех высоких результатов в будущем", – рассказал Буффон в интервью официальному сайту Пари Сен-Жермен.

Отметим, что итальянский ветеран подписал с парижанами контракт по схеме 1+1. По неофициальной информации, во Франции Джанлуиджи Буффон будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

Теги
Франция Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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