Буффон признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS
22:49 - Читати українською
Международная федерация футбольной истории и статистики подвела итоги выступлений киперов.
Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем по версии IFFHS, сообщает официальный сайт организации.
Буффон назвал условие для завершения карьеры
Первая топ-5 выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Буффон (Ювентус)
2. Икер Касильяс
3. Петр Чех (Челси)
4. Эдвин ван дер Сар
5. Мануэль Нойер (Бавария)
Заметим, что Международная федерация футбольной истории и статистики учитывала выступления голкиперов только за время своего существования (с 1987 по 2021 годы). Итоги подводились на фоне ежегодных рейтингов организации.
Ювентус благодаря дублю Роналду уничтожил Кротоне и поднялся на третью строчку Серии А
Топ-30 голкиперов по версии IFFHS:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter