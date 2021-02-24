Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем по версии IFFHS, сообщает официальный сайт организации.

Буффон назвал условие для завершения карьеры

Первая топ-5 выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон (Ювентус)

2. Икер Касильяс

3. Петр Чех (Челси)

4. Эдвин ван дер Сар

5. Мануэль Нойер (Бавария)

Заметим, что Международная федерация футбольной истории и статистики учитывала выступления голкиперов только за время своего существования (с 1987 по 2021 годы). Итоги подводились на фоне ежегодных рейтингов организации.

Ювентус благодаря дублю Роналду уничтожил Кротоне и поднялся на третью строчку Серии А

Топ-30 голкиперов по версии IFFHS: