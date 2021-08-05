"Я оказался реалистом, я простой человек, который питается мечтами, даже если многие из них оказываются иллюзиями или утопиями. Я очень рад вернуться, мои корни в Парме. Это соответсвующая футболка для правильного человека.

Буффон эффектно спас Парму от гола – феноменальная реакция легенды в 43 года

Возвращаюсь в Серию B во второй раз в своей карьере. Я отправился туда в 28 лет, когда был лучшим вратарем в мире. Почему бы мне не сделать это в 43 года? В 2006 году я выбрал Ювентус, а теперь – Парму. Я также мог бы играть и в любительской лиге. Мои ценности не изменились бы", – цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, Буффон впервые стал игроком Ювентуса в июле 2001 года, перейдя из Пармы за 52,8 млн евро. В 2018 году он покинул итальянский клуб, перебравшись в ПСЖ на правах свободного агента, однако через сезон вернулся в Турин. В июне 2021-го Джанлуиджи подписал контракт с Пармой.

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