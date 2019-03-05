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Буффон признался, что имел предложения от Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити

07:30 49 Читати українською
Буффон признался, что имел предложения от Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити
Джанлуиджи Буффон / Фото eurosport

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон откровенно рассказал, что мог провести карьеру на Туманном Альбионе.

"Когда я был мальчиком, который играл за Парму, сэр Алекс Фергюсон следил за мной в течение двух или трех лет. Он постоянно отправлял скаутов наблюдать за мной. Но в то время Парма была моим миром, и я не хотел идти.

Буффон останется в ПСЖ еще на сезон

Позже у меня было очень солидное предложение от Манчестер Сити. Они начали создавать команду и собирались стать весомой силой в Европе. Они хотели, чтобы я стал их первым звездным трансфером, но я остался в Ювентусе", – цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, 41-летний Джанлуиджи Буффон почти всю карьеру (18 лет) провел в Ювентусе. Летом 2018-го легенда итальянского футбола перешел в ПСЖ, за который выступает до сих пор.

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