Буффон признался, что его больше всего разочаровало в вылете Ювентуса из Лиги чемпионов

"Мы готовились к этому матчу и планировали не давать Лиону возможности забивать. Через 12 минут наш план полностью провалился. При этом я считаю, что игроки Ювентуса преуспели, сохраняя спокойствие, пытаясь оставаться организованными, создавая моменты, а не просто сходя с ума, бежать вперед . Когда мы забили второй мяч, мы действительно начали верить, что сможем изменить ход противостояния, но забить три гола оказалось нелегко.

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Мы, безусловно, не зашли так далеко, как хотели. Думали, что достигнем успеха. Мы очень разочарованы, потому что каждый раз, когда мы участвуем в этом соревновании, мы мечтаем достичь того, чего не смогли раньше, и нам кажется, что каждый год – именно тот.

К сожалению, я думаю, что наш вылет из ЛЧ на этот раз был обусловлен плохой игрой в первом матче, а не игрой, которую мы видели сегодня вечером. Учитывая сложные обстоятельства этого сезона и вчера вечером, у нас так и не было возможности зажечь искру в игре. Именно это разочаровывает", – цитирует Буффона Football Italia.

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