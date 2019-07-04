Буффон проходит медосмотр в Ювентусе

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон уже находится в Турине.

Буффон приехал в расположение Ювентуса и проходит медосмотр, сообщает официальный сайт клуба.

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Ожидается, что 41-летняя легенда сегодня завершит медобследование, после чего туринцы смогут официально объявить о возвращении Джиджи.

По информации СМИ, соглашение между итальянцем и "Старой Синьорой" будет рассчитано на один год, после чего голкипер получит должность в структуре клуба.

Напомним, последний сезоне Буффон провел в составе ПСЖ.

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