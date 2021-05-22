"Я уверен в том, что отдал Ювентусу максимум своего профессионализма и надежности. Думаю, что в целом я всегда был серьезным профессионалом, на которого можно положиться.

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Несмотря на то, что моя роль как игрока не была центральной, я не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. Думаю, что я делал свою работу с большим энтузиазмом. Прежде всего из уважения к себе. В 43 года я чувствую себя взрослым человеком, а взрослый человек должен вести себя соответственно, а не как мальчик. И я с радостью согласился на эту роль для тех, кто верил в меня и с кем я заключил договор чести как человек. А также ради моих одноклубников, со всеми у меня отличные отношения.

Нелегко понять, что пришло время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, блестяще с ним справился", – цитирует Буффона football-italia.

Напомним, летом 43-летний Джанлуиджи летом покинет Юве, но не собирается завершать карьеру.

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