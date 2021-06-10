Каталонский клуб готовится к прощанию с Норберто Нето, поэтому находится в поисках голкипера, который мог бы подменять тер Штегена, сообщает Sport.es.

Буффон назвал реальные причины провала Ювентуса и своего ухода из клуба

По информации издания, Барселона контактировала с Буффоном, но тот отказался. Итальянец не хочет быть дублером, рассчитывая получать в новом клубе стабильную игровую практику. Именно поэтому он и покинул Ювентус.

Буффон выступал за "Старую синьору" с 2001 года. Он стал в составе туринцев десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 он провел в ПСЖ, после чего вернулся в туринский клуб. В прошлом сезоне 43-летний голкипер сыграл всего 14 матчей.

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