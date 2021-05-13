Новыми претендентами на ветерана стали Аталанта и Рома, сообщает La Repubblica.

Буффон может оказаться в Барселоне

Буффона может соблазнить возможностью поработать с будущим наставником римлян Жозе Моуринью. В свою очередь бергамаски фактически гарантировали себе участие в Лиге чемпионов, а игровая форма киперов "Богини" Спортьелло и Голлини не впечатляет. Также Буффон мог бы вернуться в родную Парму. Однако, вылет пармезанцев в Серию B делает шансы на переход минимальными.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон провел 13 матчей во всех турнирах, 6 из них – "сухие".

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