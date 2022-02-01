"Единственной командой на постсоветском пространстве, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий Шахтер. В 2015 или 2016 году. Мы из Луческу поговорили. Этот опыт мне казался привлекательным.

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Против Шахтера я играл с Ювентусом. Это конкурентоспособная команда, играющая в Лиге чемпионов. Да, возможно, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует.

Мне неинтересно играть в сильнейшей команде, потому что, пожалуй, в лучшей команде я уже играл. Это было в Юве 2005 года – самая сильная команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем многого достичь", – рассказал Буффон в эфире YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

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