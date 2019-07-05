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Буффон поделился эмоциями от возможности поиграть в одной команде с Роналду

13:17 78 Читати українською
Буффон поделился эмоциями от возможности поиграть в одной команде с Роналду
Буффон и Роналду / Reuters

Итальянец все же получит шанс сыграть бок о бок со звездным португальцем.

Возвращение в Ювентус готовит для легендарного ветерана немало приятных сюрпризов.

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"Мне удалось поиграть с Неймаром и Мбаппе в ПСЖ, а теперь моим партнером по команде будет Роналду. Это замечательный подарок под конец карьеры", – приводит слова Буффона Goal.

Напомним, 41-летний голкипер вернулся в состав чемпиона Италии после годичного пребывания во французском ПСЖ.

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Италия Ювентус Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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