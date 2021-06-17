"Крестоносцы" в своем официальном Twitter объявили о подписании 43-летнего голкипера, однако подробностей контракта не уточнили.

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Парма подготовила красивое видео для Буффона. Джиджи возвращается на родной стадион и под воротами выкапывает загадочную шкатулку. В ней он находит плащ Супермена и вратарскую форму времен своей молодости.

Добавим, что Буффон выступал за Парму с 1994-го по 2001-й, после чего присоединился к Ювентусу. Легенда выигрывал с "крестоносцами" Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии. Сейчас клуб переживает не лучшие времена, вылетев из элиты в Серию В.

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