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Буффон обменялся футболками с Тюрамом-младшим, с отцом которого выступал в Парме и Ювентусе

12:24 80 Читати українською
Буффон обменялся футболками с Тюрамом-младшим, с отцом которого выступал в Парме и Ювентусе
Маркус Тюрам и Джанлуиджи Буффон / Фото ПСЖ

Легендарный итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отличился трогательным поступком.

Во втором туре Лиги 1 ПСЖ на выезде встречался с Генгамом.

Хозяева не смогли противостоять действующему чемпиону Франции и потерпели поражение (1:3), благодаря дублю Мбаппе и голу Неймара с пенальти.

23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против Джорджа Веа до трофея вместе с его сыном

Трогательное событие произошло после финального свистка. В Генгаме играет Маркус Тюрам – 21-летний сын легендарного французского защитника.

Маркус родился 6 августа 1997 года, когда его отец и Джиджи вместе играли в Парме. Через четыре года оба перешли в Ювентус, а в 2008-м Тюрам завершил карьеру. Буффон сыграл против Маркуса, а после матча обменялся с ним футболками.

Франция2 турСтад дю Рюдуру (Генгам)

Генгам - Пари Сен-Жермен: Суббота 18 августа 2018

Генгам
Матч окончен
1 : 3
Пари Сен-Жермен
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Маркус Тюрам Маркус Тюрам Генгам - Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Генгам Генгам Франция
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