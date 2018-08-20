Буффон обменялся футболками с Тюрамом-младшим, с отцом которого выступал в Парме и Ювентусе

Легендарный итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отличился трогательным поступком.

Во втором туре Лиги 1 ПСЖ на выезде встречался с Генгамом.

Хозяева не смогли противостоять действующему чемпиону Франции и потерпели поражение (1:3), благодаря дублю Мбаппе и голу Неймара с пенальти.

23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против Джорджа Веа до трофея вместе с его сыном

Трогательное событие произошло после финального свистка. В Генгаме играет Маркус Тюрам – 21-летний сын легендарного французского защитника.

Маркус родился 6 августа 1997 года, когда его отец и Джиджи вместе играли в Парме. Через четыре года оба перешли в Ювентус, а в 2008-м Тюрам завершил карьеру. Буффон сыграл против Маркуса, а после матча обменялся с ним футболками.