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Буффон обменялся футболками с юным сыном Мальдини – легендарный голкипер готов дождаться еще и внуков

12:22 124 Читати українською
Буффон обменялся футболками с юным сыном Мальдини – легендарный голкипер готов дождаться еще и внуков
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил обменяться футболками с нападающим Милана Даниэлем Мальдини после ничьей в полуфинале Кубка Италии (1:1).

62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
 
Криштиану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+1’ Криштиану Роналду

Ветеран не отказал 18-летнему игроку несмотря на то, что он просидел весь матч в запасе.

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"В моей коллекции есть футболки Кьезы и его сына, Тюрама и его сына, Веа и его сына, а теперь и Мальдини и его сына. Теперь я жду их внуков", – цитирует Буффона Sky Italy.

Напомним, профессиональная карьера легендарного вратаря Ювентуса продолжается уже более 25 лет.

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Теги
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус Италия Кубок Италии Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини Кубок Италии 2018/19 Милан - Ювентус
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