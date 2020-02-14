Буффон обменялся футболками с юным сыном Мальдини – легендарный голкипер готов дождаться еще и внуков

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил обменяться футболками с нападающим Милана Даниэлем Мальдини после ничьей в полуфинале Кубка Италии (1:1).

Ветеран не отказал 18-летнему игроку несмотря на то, что он просидел весь матч в запасе.

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"В моей коллекции есть футболки Кьезы и его сына, Тюрама и его сына, Веа и его сына, а теперь и Мальдини и его сына. Теперь я жду их внуков", – цитирует Буффона Sky Italy.

Напомним, профессиональная карьера легендарного вратаря Ювентуса продолжается уже более 25 лет.

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