"Барселона? У меня были два неплохие предложения, но я не хотел снова становиться заменой, я устал быть вторым. Я делал это в Ювентусе из-за приверженности к клубу. Я испытал много эмоций. В конце концов, эмоциональная вовлеченность была единственным способом продолжить играть на высоком уровне.

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Я знал, что Парма может дать мне то, что не предложит ни одна другая команда. Чувствую себя здесь как дома. Это место, которое я очень люблю", – цитирует Буффона AS.

Напомним, Джанлуиджи покинул Юве на правах свободного агента и присоединился к родной Парме, которая проведет следующий сезон в Серии В.

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