toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Буффон объяснил, почему покидал Ювентус ради ПСЖ

10:29 118 Читати українською
Буффон объяснил, почему покидал Ювентус ради ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вспомнил, почему переходил в ПСЖ в 2018 году, и признался, почему до сих пор не завершил карьеру.

"Возвращение в Ювентус было естественным. В конце концов, у меня был прекрасный год в Париже, и я должен сказать, что нуждался в нем, чтобы перевести дыхание. Однако очевидно, что контакт с Ювентусом всегда был. Я играл сезон за рубежом, но не порвал со "старой синьорой".

Ювентус получил вариант со звездным обменом ради любимца Сарри

Почему я не ухожу на пенсию? Потому что я чувствую себя хорошо, и я хочу уважать мечты, которые были у меня, когда я был маленьким мальчиком. В таком возрасте я был бы в восторге, если бы мне сказали, что я стану вратарем Серии С", – поделился Буффон в комментарии клубному телеканалу Ювентуса.

Напомним, Джанлуиджи выступает за туринский клуб с 2001 года, с перерывом на сезон 2018/19, итальянец провел за ПСЖ.

Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру

blog_ava
"Постоянно какая-то хр*нь, происходит выкачивание денег": Поворознюк разочарован остановкой чемпионатов Украины
08:00
194
Теги
Италия Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
51
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук