Буффон: Не удивлюсь, если увижу Роналду в Ювентусе

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон, который ранее играл за Ювентус,, прокомментировал возможный переезд португальца в Турин.

"Не удивлюсь, если увижу Роналду в Ювентусе. Я буду счастлив, потому что это то, что сейчас необходимо клуба. Ювентусу нужны новые кумиры", – цитирует Буффона Marca.

Ювентус прокомментировал слухи о трансфере Роналду

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду перейдет в Ювентус за 100 млн евро.

Отметим, Буффон выступал за Ювентус 17 лет, выиграв 11 титулов чемпиона Италии и трижды стал финалистом Лиги чемпионов.