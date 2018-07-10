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Буффон: Не удивлюсь, если увижу Роналду в Ювентусе

06:30 28 Читати українською
Буффон: Не удивлюсь, если увижу Роналду в Ювентусе
Джанлуиджи Буффон / Фото: соцсети

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон, который ранее играл за Ювентус,, прокомментировал возможный переезд португальца в Турин.

"Не удивлюсь, если увижу Роналду в Ювентусе. Я буду счастлив, потому что это то, что сейчас необходимо клуба. Ювентусу нужны новые кумиры", – цитирует Буффона Marca.

Ювентус прокомментировал слухи о трансфере Роналду

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду перейдет в Ювентус за 100 млн евро.

Отметим, Буффон выступал за Ювентус 17 лет, выиграв 11 титулов чемпиона Италии и трижды стал финалистом Лиги чемпионов.

Теги
ЧМ 2018 Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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